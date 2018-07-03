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Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.07.2018 21:54 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bu görüntü izleyenleri şoke etti. Köpeğin cinsel organı kadının cinsel organına sıkıştı. Talihsiz kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadının yaşadıkları herkesi şoke etti.

Çin'in Guangdong kentine bağlı Luoding'de meydana gelen ve sosyal medyada yayılan görüntüde evcil hayvanıyla ilişkiye girdiği iddia edilen kadın, ilişki sırasında hayvanın penisi cinsel organına sıkışınca sağlık ekiplerini aradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ambulans talihsiz kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından kalabalığın şaşkın bakışları arasında sedyeye konan kadın hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
köpek kadın Vajina cinsel ilişki

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