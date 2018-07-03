Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadının yaşadıkları herkesi şoke etti.
Çin'in Guangdong kentine bağlı Luoding'de meydana gelen ve sosyal medyada yayılan görüntüde evcil hayvanıyla ilişkiye girdiği iddia edilen kadın, ilişki sırasında hayvanın penisi cinsel organına sıkışınca sağlık ekiplerini aradı.
Olay yerine gelen ambulans talihsiz kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından kalabalığın şaşkın bakışları arasında sedyeye konan kadın hastaneye kaldırıldı.
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