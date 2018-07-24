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Köpek, bisiklete binen maymunun peşini bırakmadı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.07.2018 18:30 | Son Güncelleme

Bisiklete binen maymunun peşini bırakmayan köpek, sosyal medyada ilgi gördü.

Bir tarafta bisiklet binen maymun diğer tarafta da onu kovalayan köpek. Oldukça eğlenceli anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
bisiklet maymun köpek sosyal medya

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