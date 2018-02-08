Köpek Rambo sahibine tarlada traktör sürerek yardım ediyor

Kuzey İrlanda’nın County Down bölgesinde yaşayan Rambo, çevre illerden de büyük ilgi görüyor. Altı yaşındaki Rambo aynı zamanda dört yavru köpek babası.
Rambo’nun sahibi Albert Reid akıllı köpeği ve yaptıklarını şu ifadelerle anlatıyor: “Kimse gördüklerine inanmıyor. Herkes ya fotoğraf çekmek ya da video kaydı yapmak istiyor. Cumartesi günleri arabanın arkasında saatlerce oturup bir yerlere gitmemi bekliyor. Çok akıllı ve iyi bir köpek” (DHA)
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