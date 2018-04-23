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Köpek, sokak sanatçısının parasına göz koyarsa...

İLGİNÇ HABERLER  | 23.04.2018 15:32 | Son Güncelleme

Köpek, sokak sanatçısının parasına göz koyarsa...

Sokakta cümbüş çalan sokak sanatçısı, yoldan geçenlerin para koyduğu kaba doğru köpeğin yöneldiğini görünce bakın ne yapıyor.

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