Köpek, toprak altında kalan yavrularını kurtarmayı başardı

Irak’ta, bir köpek toprak altında kalan yavrularını çevredekilerin yardımıyla kurtardı. Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir köpeğin yavruları toprak altında kaldı. Durumu fark eden insanlar hemen bölgeye gelirken, anne köpek hızla o noktayı kazmaya başladı.
Köpek bir süre kazdıktan sonra çevredekiler de kazılan yeri tamamen açtı. Ardından da yavrular kurtarıldı. Yavrularının tek tek durumunu kontrol eden köpek, şoktan kurtulmaları için onları emzirdi.
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