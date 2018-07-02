HABER

Köpekbalıklarını besleyen kadın dehşeti yaşadı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.07.2018 16:27 | Son Güncelleme

Avustralya’da eliyle köpekbalıklarını beslemeye çalışan kadın, neye uğradığını şaşırdı.

Melissa Brunning tekneyle okyanusta dolaşırken hemşire köpekbalıklarını elleriyle beslemeye başladı. Ancak vahşi balıklardan bir tanesi, elini ısırdığı kadını suya doğru çekti.

Suya düşen 34 yaşındaki kadını arkadaşları zar zor tekneye aldı. “Her şey bir anda oldu. O sırada sadece parmağımın gittiğini düşünüyordum” dedi.

Avustralyalı kadının parmağında ciddi bir sağlık sorunu olmadığı bildirildi. Dehşet anları teknedeki bir kişinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

PARTNEREt yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!Et yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!
Twerk dansı yaparken annelerine yakalanan kızlarTwerk dansı yaparken annelerine yakalanan kızlar
Yılanların dansı kameradaYılanların dansı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Melissa Brunning köpekbalığı hemşire kadın

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sokakta müzik yapan ufaklık izleyenleri kendisine hayran bıraktı

Sokakta müzik yapan ufaklık izleyenleri kendisine hayran bıraktı

Twerk dansı yaparken annelerine yakalanan kızlar

Twerk dansı yaparken annelerine yakalanan kızlar

Yılanların dansı kamerada

Yılanların dansı kamerada

Selfie çekmek isterken akıntıya kapıldı

Selfie çekmek isterken akıntıya kapıldı

Tahtanın arasından geçemeyince yuttuğu yumurtaları geri çıkardı

Tahtanın arasından geçemeyince yuttuğu yumurtaları geri çıkardı

Boşluğa basan aslan böyle suya düştü

Boşluğa basan aslan böyle suya düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.