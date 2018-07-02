Köpekbalıklarını besleyen kadın dehşeti yaşadı

Melissa Brunning tekneyle okyanusta dolaşırken hemşire köpekbalıklarını elleriyle beslemeye başladı. Ancak vahşi balıklardan bir tanesi, elini ısırdığı kadını suya doğru çekti.
Suya düşen 34 yaşındaki kadını arkadaşları zar zor tekneye aldı. “Her şey bir anda oldu. O sırada sadece parmağımın gittiğini düşünüyordum” dedi.
Avustralyalı kadının parmağında ciddi bir sağlık sorunu olmadığı bildirildi. Dehşet anları teknedeki bir kişinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
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