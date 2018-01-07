HABER

Köpekle şaka olmaz! Adamın acı sonu kamerada

İLGİNÇ HABERLER | 07.01.2018 21:55 | Son Güncelleme 8 saat önce

Dükkanın önünde bağlı duran köpekle konuşan adam az kalsın kalpten gidiyordu. Köpeğin verdiği ani tepkiyle neye uğradığını şaşıran adamın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek şaka adam dükkan

En Çok Okunan Haberler

'Nuh oğluyla telefonda görüştü' diyen Yavuz Örnek'e İlber Ortaylı'dan yanıt!

'Nuh oğluyla telefonda görüştü' diyen Yavuz Örnek'e İlber Ortaylı'dan yanıt!

Arda Turan, Başakşehir'le anlaştı!

Arda Turan, Başakşehir'le anlaştı!

Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu

Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu

Bakanlıktan taşeron işçilere kritik 'son tarih' uyarısı!

Bakanlıktan taşeron işçilere kritik 'son tarih' uyarısı!

Survivor 2018 kadrosuna iki sürpriz isim daha!

Survivor 2018 kadrosuna iki sürpriz isim daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İki motorcunun hayatını kaybettiği kaza kask kamerasında

İki motorcunun hayatını kaybettiği kaza kask kamerasında

Barcelona'ya transfer olan Coutinho'nun formasını ateşe verdiler

Barcelona'ya transfer olan Coutinho'nun formasını ateşe verdiler

Protez yüzünü çıkardı görenler hayrete düştü

Protez yüzünü çıkardı görenler hayrete düştü

Kadınların ölümüne kavgasını ayırmak yerine böyle kaydetti

Kadınların ölümüne kavgasını ayırmak yerine böyle kaydetti

Türkçe'yi Türkçe'ye çeviren tercüman rekor kırıyor

Türkçe'yi Türkçe'ye çeviren tercüman rekor kırıyor

Mahalleli sopalarla cani babayı böyle etkisiz hale getirdi

Mahalleli sopalarla cani babayı böyle etkisiz hale getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.