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Köpeklerden kurtulmak için bu yöntemi buldular

İLGİNÇ HABERLER  | 19.04.2018 19:09 | Son Güncelleme

Görüntüdeki motosikletli adamlar köpeğin kovalamak için beklediğini görünce çareyi motoru elleriyle sürmekte buldular.

Köpeklerin arabaları ve motosikletleri kovaladıklarına hepimiz birçok kez tanık olmuşuzdur. Görüntüdeki motosikletli adamlarda iki köpeğin kovalamak için beklediğini görünce çareyi motoru elleriyle iterek sürmekte bulmuşlar. Sonunda motosiklete binince kovalanmaktan yine de kurtulamadılar.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet köpek

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