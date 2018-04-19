Köpeklerden kurtulmak için bu yöntemi buldular

Köpeklerin arabaları ve motosikletleri kovaladıklarına hepimiz birçok kez tanık olmuşuzdur. Görüntüdeki motosikletli adamlarda iki köpeğin kovalamak için beklediğini görünce çareyi motoru elleriyle iterek sürmekte bulmuşlar. Sonunda motosiklete binince kovalanmaktan yine de kurtulamadılar.