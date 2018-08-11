Köpeklerin bu hareketi hayrete düşürdü

Bir binanın içinde bulunan üç köpek dışarı çıkmak isterken kapının cam kısmına çarptılar. Üç köpeğinde aynı yere çarpması izleyenleri şaşırttı.
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