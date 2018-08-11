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Köpeklerin bu hareketi hayrete düşürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 11.08.2018 11:16 | Son Güncelleme

Koşarak dışarı çıkmaya çalışan köpekler cama çarparak neye uğradığını şaşırdı.

Bir binanın içinde bulunan üç köpek dışarı çıkmak isterken kapının cam kısmına çarptılar. Üç köpeğinde aynı yere çarpması izleyenleri şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
köpek CAM

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