Köpeklerin dehşete düşüren kavgası kamerada

Göreme beldesinde yürüyüşe çıkan bir vatandaşın yanında bulunan köpeğine çevredeki başı boş köpekler saldırdı. Biranda üç köpeğin saldırısına uğrayan koyun köpeğini kurtarmak için sahibinin korkusuzca mücadelesi kameralara yansıdı. Yaklaşık 10 dakika boyunca köpeğini kurtarmaya çalışan gencin yardımına çevredeki at çiftliğinden bir vatandaş koştu. Köpeklerin kavgası daha sonra her iki gencin müdahalesi ile ayrılırken kavgada saldırıya uğrayan köpek yaralandı.
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