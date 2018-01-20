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Köpeklerin dehşete düşüren kavgası kamerada

İLGİNÇ HABERLER | 20.01.2018 13:25 | Son Güncelleme 4 saat önce

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan bir at çiftliğinde köpeklerin kavgası kameraya yansıdı.

Göreme beldesinde yürüyüşe çıkan bir vatandaşın yanında bulunan köpeğine çevredeki başı boş köpekler saldırdı. Biranda üç köpeğin saldırısına uğrayan koyun köpeğini kurtarmak için sahibinin korkusuzca mücadelesi kameralara yansıdı. Yaklaşık 10 dakika boyunca köpeğini kurtarmaya çalışan gencin yardımına çevredeki at çiftliğinden bir vatandaş koştu. Köpeklerin kavgası daha sonra her iki gencin müdahalesi ile ayrılırken kavgada saldırıya uğrayan köpek yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir köpek kavgası

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