Köpeklerin drone ile imtihanı

Drone hareketlerine göre onu takip eden köpekler drone hızlandığında peşinden koşturarak adeta onu yakalamaya çalıştı. Köpeklerin sevimli şaşkınlığı drone kamerasına kaydedildi.
Hayvanların drone merakı ilginç görüntüler oluşturuyor. Beylikdüzü sahilinde drone fark eden köpekler renkli görüntüler oluşturdu. Drone’nun hareketlerini takip ederek yakalamaya çalışan sevimli köpeklerin şaşkınlığı görenleri gülümsetti. Drone hızlandığı zaman peşinde koşan köpekler hızlanıp adeta onu yakalamaya çalıştı. Drone yavaşlayıp durduğunda ise köpekler de koşmayı kesip oturdu. Kimi zaman denizin üzerinde uçan drone’a yaklaşmaya çalışan köpekler kimi zaman da hızla peşinden koşturdular. Köpeklerin sevimli şaşkınlığı drone kamerasına kaydedildi. (İHA)
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