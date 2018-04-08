HABER

Köpeklerin drone ile imtihanı

İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2018 10:50 | Son Güncelleme

Köpeklerin Beylikdüzü sahilinde drone merakı renkli görüntüler oluşturdu.

Drone hareketlerine göre onu takip eden köpekler drone hızlandığında peşinden koşturarak adeta onu yakalamaya çalıştı. Köpeklerin sevimli şaşkınlığı drone kamerasına kaydedildi.

Hayvanların drone merakı ilginç görüntüler oluşturuyor. Beylikdüzü sahilinde drone fark eden köpekler renkli görüntüler oluşturdu. Drone’nun hareketlerini takip ederek yakalamaya çalışan sevimli köpeklerin şaşkınlığı görenleri gülümsetti. Drone hızlandığı zaman peşinde koşan köpekler hızlanıp adeta onu yakalamaya çalıştı. Drone yavaşlayıp durduğunda ise köpekler de koşmayı kesip oturdu. Kimi zaman denizin üzerinde uçan drone’a yaklaşmaya çalışan köpekler kimi zaman da hızla peşinden koşturdular. Köpeklerin sevimli şaşkınlığı drone kamerasına kaydedildi. (İHA)

Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!
Hülya Koçyiğit'ten yeni açıklamaHülya Koçyiğit'ten yeni açıklama
Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek drone Beylikdüzü görüntü

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Sürücü kursunda dehşet!

Sürücü kursunda dehşet!

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çakalı beslemek isterken az daha yem oluyorlardı

Çakalı beslemek isterken az daha yem oluyorlardı

Asma köprüden 25 tonluk kamyonla geçti

Asma köprüden 25 tonluk kamyonla geçti

Otomobildeki ineği görenler şaşkına döndü

Otomobildeki ineği görenler şaşkına döndü

Motosikletli ile patenlinin tehlikeli yolculuğu

Motosikletli ile patenlinin tehlikeli yolculuğu

Böyle şaka mı olur? Kız arkadaşına yılanlı salatalık yedirdi!

Böyle şaka mı olur? Kız arkadaşına yılanlı salatalık yedirdi!

Kadıköy’de hayvansever kadınla ‘civciv’ satıcısı arasında arbede kamerada

Kadıköy’de hayvansever kadınla ‘civciv’ satıcısı arasında arbede kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.