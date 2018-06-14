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Köpekten kaçan çocuğa otomobil böyle çarptı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.06.2018 15:51 | Son Güncelleme

Karaman’da sokak köpeğinin saldırısından kaçmaya çalışan çocuğa otomobil çarparak kaçtı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi Doktor Halil Cin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Muhammet Ç., iki arkadaşıyla birlikte caddede yürüdükleri sırada, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin ısırmaması için arkadaşları ile kaçmaya başlayan Muhammet Ç.’ye, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. Bu anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin çarpması sonucu savrularak yere düşen çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar ile yoldan geçmekte olan diğer sürücüler koştu. Yerde acı içinde kıvranan çocuk, vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, çocuğa çarparak kaçan araç ve sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı.

Kazada cadde ortasında yaralı vaziyette yatan çocuğa başka bir aracın çarpmaması için oradan geçmekte olan sürücüler, araçlarıyla çocuğun etrafını sararak korumaya alması dikkatlerden kaçmadı. Çocuğu kovalayan köpekte bir süre durarak olayı izledi. (İHA)

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Karaman köpek Kaza

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