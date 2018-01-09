Köpük dalgasının ilginç görüntüsü kamerada

Avustralya'nın Pambula Plajı'nda gerçekleşen, okyanustaki tuz, kimyasallar, yosun, ölü bitki ve çürümüş balığın dengeyi bozup fırtınalar sırasında köpürmeye neden olmasından oluşan köpük dalgası böyle görüntülendi.