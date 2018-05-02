Korku dolu an! Fren yerine gaza basınca...

Edinilen bilgiye göre, Artıkabat Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda 05 KG 407 plakalı otomobil sürücüsü Betül İ. otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basınca kaldırıma çıkarak bir ekmek fırınının duvarına çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada o esnada 2 kişinin otomobilin çarpmasından son anda kurtuldukları görüntülendi.

