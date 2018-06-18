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Korku dolu anlar! Leopar bir anda saldırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

Afrika’da yolculuk yapan gruba eşlik eden köpek, bir leoparın saldırısına uğradı.

Dehşet anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin karşı koyması ve çevredeki bağırışlardan korkan leopar kaçtı. Saldırıda hafif şekilde yaralanan köpekse hemen bölgeden uzaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika leopar köpek

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