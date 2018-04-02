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Korku dolu anlar! Polis nasıl kaçacağını şaşırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.04.2018 14:23 | Son Güncelleme

Aşırı hızlı bir tır, çalışma için orta şeritte önlem alan polisi geç fark edince faciadan dönüldü.

Aniden frene basan tır şoförü, polis ekibine sıfırlama durdu. Güney Kore'de kayda geçen görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
TIR polis Güney Kore

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