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Korku evinde şok görüntü! Titreyerek bayıldı

İLGİNÇ HABERLER | 03.02.2018 10:54 | Son Güncelleme

Korku evine giden genç, karanlıkta üzerine gelen kişiler karşısında titreyerek bayıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük ilgi çekti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya korku evi

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