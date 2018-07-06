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Korkunç an! Damper adamın üzerine kapandı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.07.2018 20:10 | Son Güncelleme

Kamyondaki sızıntıyı gidermek isteyen adam, damperin altında kaldı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan korkunç görüntülerde, bir adam, kamyondaki sızıntıyı gidermek için damperin altına giriyor. O anda damper adamın üzerine kapanıyor. Damperin altında kalan adamın sağlık durumuyla ile ilgili bir bilgi paylaşılmazken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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Damper damperli kamyon kamyon adam

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