Korkunç an! Damper adamın üzerine kapandı

Güvenlik kamerasına yansıyan korkunç görüntülerde, bir adam, kamyondaki sızıntıyı gidermek için damperin altına giriyor. O anda damper adamın üzerine kapanıyor. Damperin altında kalan adamın sağlık durumuyla ile ilgili bir bilgi paylaşılmazken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.



PARTNER Ünlü isimleri buluşturan davet