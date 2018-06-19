Korkunç anlar kamerada! Dalgalar can aldı

Dev dalgalar güçlü bir şekilde sahile vururken hiç ummadıkları bir anda Sasikuma'ı yuttu. Diğer iki arkadaş dalgalardan kaçmayı başardı. Ancak arkalarına baktıklarında ise arkadaşları Sasikumar'ın olmadığını fark ettiler.

Neredeyse 20 saniyede gerçekleşen şok olayda dalgaların yuttuğu Hintli Sasikumar hayatını kaybetti. Polis müfettişi Jivba Dalvi yaptığı açıklamada: “Üç turistin ikisi dalgalardan dışarı çıkmayı başardı, ancak güçlü dalgalar arkadaşlarından birini aldı. Sasikumar cansız bedeni uzun bir arama sonrasında denizden çıkartıldı" dedi. O anlar ise orada bulunan başka bir arkadaşları tarafından saniye saniye kaydedildi...

