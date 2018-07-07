Korkunç ayı saldırısı kamerada

Hindistan'da köylüleri öldüren ayıyı yakalayıp öldürmek isteyen köylüler ayının saldırısıyla karşılaştı. 50'li yaşlardaki köylüyü öldüren ayı Hindistan'ın güneyinde bulunan bir köyde feci olayın yaşanmasına neden oldu.
Ayıdan intikam almak isteyen köylüler de ayının saldırısıyla karşılaştı. Ayıyı öldürmek isteyen köylülerden birinin kolunu ısıran ayı dehşet görüntülerin oluşmasına neden oldu. Adamı ayıdan kurtarmaya çalışan dört kişi ciddi şekilde yaralandı. En sonunda saldırgan ayı köylüler tarafından köyün yakınında öldürüldü.
Yaşanan dehşet olayda toplamda yedi kişi yaralandı ve bölgede bulunan Palasa hastanesine kaldırıldı. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
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