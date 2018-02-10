Korkunç görüntü! 180 km hızla ineğe çarptı!

ABD'nin Arizona eyaletinde arazi araçlarının yarıştığı çöl rallisindeki kaza anı kameralara böyle yansıdı. Christian Sourapas ve yardımcı pilotu John Tondro yönetimindeki araç 180 km hızla ilerlerken bir anda karşılarına çıkan ineğe çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle inek paramparça olurken yarış aracı da takla attı. İşte o görüntü.