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Korkunç görüntü! Çöp kamyonunun tekerleği minik bebeği öldürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 09.08.2018 10:21 | Son Güncelleme

Çin'de güvenlik kamerasına yansıyan korkunç görüntülerde, kamyondan fırlayan tekerlek 7 aylık bebeğin ölümüne neden oldu.

Çin'in Hubei bölgesinde bir çöp kamyonunun tekerleği çıkınca bebek arabasına çarpıp 7 aylık bebeği öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan korkunç görüntüler kamyon tekerleğinin hızla gelip bir aileye ve bebek arabasına çarptığını gösteriyor.


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Anahtar Kelimeler:
bebek çin hubei Tekerlek

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