Korkunç görüntü! Çöp kamyonunun tekerleği minik bebeği öldürdü

Çin'in Hubei bölgesinde bir çöp kamyonunun tekerleği çıkınca bebek arabasına çarpıp 7 aylık bebeği öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan korkunç görüntüler kamyon tekerleğinin hızla gelip bir aileye ve bebek arabasına çarptığını gösteriyor.
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