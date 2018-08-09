Korkunç görüntü! Çöp kamyonunun tekerleği minik bebeği öldürdü

Çin'in Hubei bölgesinde bir çöp kamyonunun tekerleği çıkınca bebek arabasına çarpıp 7 aylık bebeği öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan korkunç görüntüler kamyon tekerleğinin hızla gelip bir aileye ve bebek arabasına çarptığını gösteriyor.



