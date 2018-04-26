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Korkunç helikopter kazası kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 26.04.2018 19:55 | Son Güncelleme

Düşen bir helikopterin enkazına gelen kurtarma helikopteri düştü bir kişi öldü.

Düşen bir helikopterin enkazına gelen kurtarma helikopteri düştü bir kişi öldü. Kolombiya'da meydana gelen kazada enkaz yerinde bulunan (görüntülerdeki beyaz gömlekli kişi) bir kişi helikopterin altında kalarak hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya helikopter kazası

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