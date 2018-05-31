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Korkunç iş kazası kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 31.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

Korkunç iş kazası kamerada

İşçilerin ihmali feci bir kazaya sebep oldu. Mobilya imalathanesinde suntaların ağırlığını hesap edemeyen işçi ağır yaralandı. Nerede yaşadığı bilinmeyen görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası sunta ağırlık

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