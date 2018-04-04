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Korkunç kaza! Aşağı böyle uçtu

İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2018 22:52 | Son Güncelleme

Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, duvarı yıkarak aşağıya böyle uçtu.

Çin'de korkunç bir kaza gerçekleşti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, duvarı yıkarak aşağıya uçtu. Çarpmanın etkisiyle duvar yıkılırken, sokak lambası da devrildi. Ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, traktörün paramparça olduğu feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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traktör çin

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