Korkunç kaza! Aşağı böyle uçtu

Çin'de korkunç bir kaza gerçekleşti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, duvarı yıkarak aşağıya uçtu. Çarpmanın etkisiyle duvar yıkılırken, sokak lambası da devrildi. Ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, traktörün paramparça olduğu feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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