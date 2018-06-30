HABER

Korkunç kaza saniye saniye kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 30.06.2018 14:36 | Son Güncelleme

Rusya kaydedilen görüntüde, süratli seyreden bir otomobilin kaza yaptığı anlar araç kamerasına böyle yansıdı.

Rusya’da, süratli seyreden bir otomobil, önce önündeki araca, ardından da karşı şeride geçerek akaryakıt tankerine çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken o anlar araç kamerasınca anbean kaydedildi.

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
Deniz üzerinde oluşan dört hortum paniğe neden olduDeniz üzerinde oluşan dört hortum paniğe neden oldu
Polisten kaçmaya çalışan kadın yakayı ele verdiPolisten kaçmaya çalışan kadın yakayı ele verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Kaza

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aslandan safari turundaki turistlere sevgi gösterisi

Aslandan safari turundaki turistlere sevgi gösterisi

Deniz üzerinde oluşan dört hortum paniğe neden oldu

Deniz üzerinde oluşan dört hortum paniğe neden oldu

Polisten kaçmaya çalışan kadın yakayı ele verdi

Polisten kaçmaya çalışan kadın yakayı ele verdi

Şoke eden görüntü! Motosiklet kullanırken böyle mesajlaştı

Şoke eden görüntü! Motosiklet kullanırken böyle mesajlaştı

Yunus balıkları izleyenleri mest etti

Yunus balıkları izleyenleri mest etti

Bunun adı vicdansızlık! Yavru kediyi böyle tekmeledi

Bunun adı vicdansızlık! Yavru kediyi böyle tekmeledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.