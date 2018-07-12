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Korkunç kaza! Yere çakıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.07.2018 21:08 | Son Güncelleme

Çin'de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kaza izleyenleri dehşete düşürdü.

Çin'de meydana gelen kaza izleyenleri dehşete düşürdü. Tekerlekli sandalyede bulunan kişiyi karşıdan karşıya geçiren diğer kişiye otomobilin çarptığı görülüyor. Otomobilin çarpmasıyla ayakları yerden kesilen kişi yere çakıldı. Aracın çarptığı kişi hakkında herhangi bir sağlık bilgisi bulunmazken, korkunç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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çin Kaza

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