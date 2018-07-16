HABER

Korkunç kazada yolcular dehşeti yaşadı!

İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2018 23:29 | Son Güncelleme

Meksika'da meydana gelen kazasında kameraya yansıdı.

Meksika'da meydana gelen otobüs kazasında yolcuların yaşadıkları saniye saniye kameralara yansıdı.

PARTNERSadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz!
Karayoluna inen ayılar böyle görüntülendiKarayoluna inen ayılar böyle görüntülendi
Yürek burkan görüntü! Yağmur altında ders çalıştıYürek burkan görüntü! Yağmur altında ders çalıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika otobüs kazası

En Çok Okunan Haberler

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karayoluna inen ayılar böyle görüntülendi

Karayoluna inen ayılar böyle görüntülendi

Yürek burkan görüntü! Yağmur altında ders çalıştı

Yürek burkan görüntü! Yağmur altında ders çalıştı

Otobüsü soyan hırsız fil sosyal medyayı salladı

Otobüsü soyan hırsız fil sosyal medyayı salladı

Muhabir yağmurlu ve rüzgarlı havada perişan oldu

Muhabir yağmurlu ve rüzgarlı havada perişan oldu

Sütü taze taze içen sevimli kedi

Sütü taze taze içen sevimli kedi

Papağana kaybolma numarası yapılırsa

Papağana kaybolma numarası yapılırsa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.