Kendi ölümünü saniye saniye kaydetti

Japonya'nın Yamatokoriyama kentinde bir tren istasyonunda meydana gelen olay, izleyenleri dehşete düşürdü.
ÖLÜM ANINI KAYDETTİ
Lise öğrencisi genç kız, hızla gelen trenin önüne atlayarak intihar etti. İntihar etmeden önce cep telefonuyla kayda giren genç kız, ölüm anını saniye saniye kaydetti.
İzleyenlerin kanını donduran görüntüler Japonya polisi tarafından paylaşıldı.
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