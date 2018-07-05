HABER

Kendi ölümünü saniye saniye kaydetti

İLGİNÇ HABERLER  | 05.07.2018 20:08 | Son Güncelleme

Japonya'da kaydedilen görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Trenin önüne atlayarak intihar eden genç kız, o anları kendi telefonuyla kaydetti.

Japonya'nın Yamatokoriyama kentinde bir tren istasyonunda meydana gelen olay, izleyenleri dehşete düşürdü.

ÖLÜM ANINI KAYDETTİ

Lise öğrencisi genç kız, hızla gelen trenin önüne atlayarak intihar etti. İntihar etmeden önce cep telefonuyla kayda giren genç kız, ölüm anını saniye saniye kaydetti.

İzleyenlerin kanını donduran görüntüler Japonya polisi tarafından paylaşıldı.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan davetÜnlü isimleri buluşturan davet
Kız çocuğunun gizlice fotoğraflarını çekenlere dayak kameradaKız çocuğunun gizlice fotoğraflarını çekenlere dayak kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya ölüm ölüm anı kendi ölümünü çekti kendi ölümünü kaydetti tren tren istasyonu intihar

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kız çocuğunun gizlice fotoğraflarını çekenlere dayak kamerada

Kız çocuğunun gizlice fotoğraflarını çekenlere dayak kamerada

Ölüme meydan okudular! Sosyal medyada tepki yağdı

Ölüme meydan okudular! Sosyal medyada tepki yağdı

Kamyon şoförünün akılalmaz kazası kamerada!

Kamyon şoförünün akılalmaz kazası kamerada!

İnanılmaz kaza kamerada!

İnanılmaz kaza kamerada!

Sıcaktan bunalan yaşlı adam kendini hortumla serinletti

Sıcaktan bunalan yaşlı adam kendini hortumla serinletti

Kadının başındaki cismi görenler hayrete düştü

Kadının başındaki cismi görenler hayrete düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.