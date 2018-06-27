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Korkunç olay! Cinsel ilişki sırasında öldü, kimse ayıramadı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2018 21:25 | Son Güncelleme

Çin'de hayat kadını, cinsel ilişki yaşadığı adamın ölmesi üzerine tıpta çok nadir görülen bir sendroma yakalanarak, cinsel organların ayrılmaması sonucu sıkışarak hastaneye beraber gitmek zorunda kaldı.

Çin'de yaşanan tuhaf olayda kadın, cinsel ilişki esnasında ölen partnerine yapışık halde kaldı. Hayat kadını olduğu öğrenilen kadın ölen adamdan kendini kurtaramayınca gelen ambulans ikisini sedyeye beraber koyup götürmek zorunda kaldı.

ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR

Doktorlar durumun penis captivus adı verilen bir durum sebebiyle gerçekleştiğini açıkladı. Bu durum, ilişki sırasında vajinadaki kasların penisi her zamankilerden çok daha sıkı bir şekilde sıkıştırmasıyla ortaya çıkan ve nadir görülen bir durumdur.

GÖRÜNTÜLER ÜLKEDE SES GETİRDİ

Adam ve kadının ismi açıklanmazken, ikilinin ambulansa götürülürken çekilen video ülkede büyük ilgi çekti. Adamın üstünde duran kadının üstü bir örtü ile örtüldü.

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Anahtar Kelimeler:
çin cinsel ilişki

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