Düğünde korkunç kaza! Gelini getiren helikopter alev alev yandı

Brezilya'da bir kır düğününde gelin, düğün alanına helikopterle geldi. Helikopter alana inerken düştü. Düşen helikopterin yanına koşan davetliler helikopterin içerisindekileri çıkarırken, düşen helikopter kısa bir süre sona alev alev yanarken, gelin ve helikopterde bulunan diğer kişiler yara almadan kurtarıldı.

