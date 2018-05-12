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Düğünde korkunç kaza! Gelini getiren helikopter alev alev yandı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.05.2018 09:50 | Son Güncelleme

Gelini düğün alanına helikopterle geldi. Helikopter alana inerken düştü ve alev alev yanmaya başladı. Korku dolu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Brezilya'da bir kır düğününde gelin, düğün alanına helikopterle geldi. Helikopter alana inerken düştü. Düşen helikopterin yanına koşan davetliler helikopterin içerisindekileri çıkarırken, düşen helikopter kısa bir süre sona alev alev yanarken, gelin ve helikopterde bulunan diğer kişiler yara almadan kurtarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya düğün gelin helikopter

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