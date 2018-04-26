Korkunç olay! Karısının başını kesti

Olay Güney Çin'deki Kangle köyünde meydana geldi. İsmi Zhang olarak adlandıran adam 31 yaşındaki karısını öldürerek başını kesti. Karısının kopmuş başını alarak evden çıkan adam hiç bir şey olmamış gibi sokakta yürümeye başladı. Yanında bir arkadaşının da eşlik ettiği adamın elindeki kesik başı ise kimse fark etmedi. 31 yaşındakini kadının başsız vücudu beraber yaşadıkları evde bulundu. Kesik baş ise polis araması sonucu adamın gösterdiği yerde bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs tutukladı. Adamın elindeki kesik başla evden çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!
İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!
Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'
Kim olduğu ortaya çıktı!
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum