Korkunç olay! Karısının başını kesti

Olay Güney Çin'deki Kangle köyünde meydana geldi. İsmi Zhang olarak adlandıran adam 31 yaşındaki karısını öldürerek başını kesti. Karısının kopmuş başını alarak evden çıkan adam hiç bir şey olmamış gibi sokakta yürümeye başladı. Yanında bir arkadaşının da eşlik ettiği adamın elindeki kesik başı ise kimse fark etmedi. 31 yaşındakini kadının başsız vücudu beraber yaşadıkları evde bulundu. Kesik baş ise polis araması sonucu adamın gösterdiği yerde bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs tutukladı. Adamın elindeki kesik başla evden çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

