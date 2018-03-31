Korkunç Olay! Trambolinde takla atmaya çalışırken boynunu kırdı

Rusya'da kaydedilen görüntülerde 17 yaşındaki çocuk spor salonunda bulunan trambolinde takla atmaya çalışırken aniden durdu ve hareketsiz kaldı. St Petersburg kentinde bulunan bir spor salonunda gerçekleşen bu talihsiz olayda, bir anda tramboline yığılan gencin yardımına spor salonunda bulunan diğer kişiler koştu.

Genç çocuk, spor salonuna çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavi sonucu genç çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 17 yaşındaki çocuğa boyun kırığı teşhisi konuldu ve omuriliğinde de zorlanmalar olduğu bilgisi verildi.

Doktorların verdiği bilgilerde çocuğun bir daha yürüyüp yürüyemeyeceği konusunda endişe duyulduğu söylendi. Olay hakkında soruşturma açan polis, spor salonundaki ekipmanların kusurlu olup olmadığını inceleme altına aldı. Gencin trambolinde takla atarken yaşadığı o korkunç anlar ise anbean spor salonunun kamerasına yansıdı.