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Korkunç olay! Uçağın motoru havada durdu

İLGİNÇ HABERLER  | 22.03.2018 17:36 | Son Güncelleme

ABD'de kaydedilen bu görüntüler izleyenleri korkuttu. Pilot Chad Barber yönetimindeki uçağın motoru havada durdu. Korkunç olay uçağın kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletinde kaydedilen bu görüntüler izleyenleri korkuttu. Pilot Chad Barber yönetimindeki tek motorlu uçağın yerden yaklaşık 700 metre yüksekte motoru durdu. Hızla alçalan uçak tam yere temas etmek üzereyken pilot yeniden motoru çalıştırmayı başardı. Korkutan olay uçağın içindeki kamera tarafından böyle kaydedildi.

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ABD Florida chad barber uçak

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