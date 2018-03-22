Korkunç olay! Uçağın motoru havada durdu

ABD'nin Florida eyaletinde kaydedilen bu görüntüler izleyenleri korkuttu. Pilot Chad Barber yönetimindeki tek motorlu uçağın yerden yaklaşık 700 metre yüksekte motoru durdu. Hızla alçalan uçak tam yere temas etmek üzereyken pilot yeniden motoru çalıştırmayı başardı. Korkutan olay uçağın içindeki kamera tarafından böyle kaydedildi.