Korkunç ölüm kamerada! Demir kapı kadının üzerine düştü

Korkunç kaza Endonezya’da meydana geldi. Görüntülerde, iki kişinin kaldırmaya çalıştığı kapıyı bir kadının tutmaya çalıştığı görülüyor. Ancak dev kapı bir anda kadının üzerine devriliyor. Talihsiz kadın hayatını kaybederken o anlar güvenlik kamerasına yansıyor.