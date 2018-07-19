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Korkunç ölüm! Klip çekimi sırasında ölümü kayda aldılar

İLGİNÇ HABERLER  | 19.07.2018 10:44 | Son Güncelleme

Ekvador'da bir klip çekimi sırasında arka tarafta metrelerce yüksekten suya çakılan adamın görüntüsü şans eseri kayda alınıyor. Yaşanan o anlar böyle görüntüleniyor.

Ekvador'un Guayas ilinde şelale kenarında video klip çekimi sırasında kameraya inanılmaz bir görüntü yakalanıyor. Verilen bilgiye göre, onlarca metre yüksekten suya atlamak isteyen bir adam planladığı gibi atlayamıyor ve orada hayatını kaybediyor. O görüntüler kameraya yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
klip çekimi ölüm

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