Korkunç ölüm! Klip çekimi sırasında ölümü kayda aldılar

Ekvador'un Guayas ilinde şelale kenarında video klip çekimi sırasında kameraya inanılmaz bir görüntü yakalanıyor. Verilen bilgiye göre, onlarca metre yüksekten suya atlamak isteyen bir adam planladığı gibi atlayamıyor ve orada hayatını kaybediyor. O görüntüler kameraya yansıyor.

