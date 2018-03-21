Korkunç son! Paraşütler havada çarpıştı

Sahildeki etkinlikte iki paraşüt havada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle paraşütlerden biri yere çakıldı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dehşet anlarıysa anbean görüntülendi.
Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!
Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti
SON DAKİKA! Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Cinsel organını bile dövmeyle kaplattı! Son hali inanılmaz
ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Facebook skandalı büyüyor! Gizli çekim görüntüler...
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Yenilik sırası Instagram’da: Instagram hikayelerine yepyeni bir özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum