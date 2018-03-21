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Korkunç son! Paraşütler havada çarpıştı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.03.2018 16:21 | Son Güncelleme

Meksika’nın Oaxaca şehrinde yapılan yamaç paraşütü etkinliği kötü bitti.

Sahildeki etkinlikte iki paraşüt havada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle paraşütlerden biri yere çakıldı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dehşet anlarıysa anbean görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
paraşüt Meksika

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