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Kösal Baba, Rodallega ve N'doye'a fena saldırdı

İLGİNÇ HABERLER | 01.02.2018 16:27 | Son Güncelleme

Trabzon'da çekilen videolarıyla sosyal medyada fenomen olan Köksal Baba, Trabzonspor idmanını basarak antrenman çıkışında Rodallega ve N'doye'u fena patakladı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor köksal baba Rodallega N'Doye

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