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Kosta Rika'daki rodeo şovunun sonu kötü bitti

İLGİNÇ HABERLER  | 11.05.2018 09:55 | Son Güncelleme

Kosta Rika'da yapılan bir rodeo gösterisinde beklenmeyen olay yaşandı. Boğanın dengesini kaybetmesi sonucu düşen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan o anları görüntüsü kameraya yansıdı.

Kosta Rika'da rodeo gösterisi yapan 28 yaşındaki adam, boğanın üzerinde dengesini kaybedince düştü. Görüntülerde rodeo gösterisi yapan adam, arenada boğaya tutunmaya çalışırken, kızgın boğa dengesini kaybediyor ve 28 yaşındaki adamın üzerine düşüyor.

Rodeo yapan adam orada hareketsiz kalıyor. Hemen adamın yardımına koşan etrafta bulunan kişiler adamı hastaneye kaldırdı. Yetkililer, adamın vücudunda eziklerin meydana geldiğinin bilgisini verdi. Ancak 28 yaşındaki rodeocu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kosta Rika rodeo

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