Kosta Rika'daki rodeo şovunun sonu kötü bitti

Kosta Rika'da rodeo gösterisi yapan 28 yaşındaki adam, boğanın üzerinde dengesini kaybedince düştü. Görüntülerde rodeo gösterisi yapan adam, arenada boğaya tutunmaya çalışırken, kızgın boğa dengesini kaybediyor ve 28 yaşındaki adamın üzerine düşüyor.
Rodeo yapan adam orada hareketsiz kalıyor. Hemen adamın yardımına koşan etrafta bulunan kişiler adamı hastaneye kaldırdı. Yetkililer, adamın vücudunda eziklerin meydana geldiğinin bilgisini verdi. Ancak 28 yaşındaki rodeocu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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