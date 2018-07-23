Kot pantolonları üst üste giyip çalmak isteyen kadın yakalandı

Bir mağazada kaydedilen görüntülerde, bir kadın üst üste giydiği kot pantolonlarla kaçmak isterken yakalandı. Hırsızlık girişimi başarısız sonuçlanan kadın bir de dayak yedi.
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