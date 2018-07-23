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Kot pantolonları üst üste giyip çalmak isteyen kadın yakalandı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.07.2018 10:35 | Son Güncelleme

Bir mağazada hırsızlık yapmak isteyen kadın yakalandı. Yakalanan kadın, mağaza görevlileri tarafından dayak yedi.

Bir mağazada kaydedilen görüntülerde, bir kadın üst üste giydiği kot pantolonlarla kaçmak isterken yakalandı. Hırsızlık girişimi başarısız sonuçlanan kadın bir de dayak yedi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsız kot pantolon Mağaza

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