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Köy evinin yıkımı kötü bitti

İLGİNÇ HABERLER  | 28.03.2018 10:53 | Son Güncelleme

Köy evinin yıkımı kötü bitti.

Çin’de bir köy evinde yapılan yıkım çalışması sırasında, işçilerin üzerine çıktıkları kısım çöktü. 2 kişi aşağı düşerken, kalaslar da şahısların üzerine devrildi. Şans eseri can kaybının yaşandığı olayın görüntüleri amatör kameraya kaydedildi. İki köylü de hafif şekilde yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
çin köy yıkım

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