Köy evinin yıkımı kötü bitti.

Çin’de bir köy evinde yapılan yıkım çalışması sırasında, işçilerin üzerine çıktıkları kısım çöktü. 2 kişi aşağı düşerken, kalaslar da şahısların üzerine devrildi. Şans eseri can kaybının yaşandığı olayın görüntüleri amatör kameraya kaydedildi. İki köylü de hafif şekilde yaralandı.