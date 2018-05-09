HABER

Köz halindeki odunu yiyen adam sosyal medyada ilgi odağı oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 09.05.2018 14:38 | Son Güncelleme

Köz halindeki odunu yiyen adam sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Köz haline gelen odunu ekmek yer gibi yiyen adamı görenler gözlerine inanamadı. Köz halindeki odunu yerken hiçbir şekilde yanma hissetmeyen adam izleyenleri hayrete düşürdü. İşte o görüntü.

İYİ Parti CHP'yi de geçti! İşte son rakamlarİYİ Parti CHP'yi de geçti! İşte son rakamlar
100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koz odun yemek

En Çok Okunan Haberler

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Motosikletlinin tehlikeli şovu kazayla bitti

Motosikletlinin tehlikeli şovu kazayla bitti

Evlerindeki gizemli olaylardan bıkan aile, gizli kamera sistemi kurup her şeyi kaydetti

Evlerindeki gizemli olaylardan bıkan aile, gizli kamera sistemi kurup her şeyi kaydetti

Kamyonun dorsesi elektrik teline takılınca...

Kamyonun dorsesi elektrik teline takılınca...

Asansörde korkunç kaza

Asansörde korkunç kaza

Tavuğun oyunu herkesi şaşırtıyor

Tavuğun oyunu herkesi şaşırtıyor

TSK EFES 2018 Tatbikatı’na ilişkin görüntüleri paylaştı

TSK EFES 2018 Tatbikatı’na ilişkin görüntüleri paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.