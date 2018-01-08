Kreşte büyük skandal! Küçük çocuğu resmen boğdu

Görüntüler Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesindeki Hezhou şehrinden. Bir kreş öğretmeni öğrenciyi, uyumayı reddettiği için bir battaniye altında zorla uyutmaya çalışıyor. Öğretmen 5 yaşındaki çocuğu nerdeyse boğarak öldürecek şekilde suratını battaniyeyle örtüyor baskı yapıyor.
Bir başka öğrenci de olup bitenleri korku dolu gözlerler izliyor. Olay 5 yaşındaki öğrencinin kabus görmesine neden olan travmatik deneyimini ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Alenin şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen okul yönetimi öğretmeni görevden uzaklaştırdı. Soruşturma açılan öğretmenin tutuklandığı bildirildi.
CHP'de sular durulmuyor! Yine kavga
ABD askıya aldı! Resmen açıklandı
İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!
CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya gitti
Eski MHP'li vekilden flaş sözler! 'MHP'yi bitirmek için hareket ediyor'
Suudi Arabistan'da bu Cuma günü bir ilk yaşanacak!
Külleri eleyerek cesetlerini arıyorlar! Onlardan geriye hiçbir şey kalmadı
Bisikletle takip etti! Sokak ortasında 8 yaşındaki kıza bakın ne yaptı
Gebe ineği yemeye çalışınca...
'Hostesler yolcuları baştan çıkarıyor'
O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum