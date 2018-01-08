Kreşte büyük skandal! Küçük çocuğu resmen boğdu

Görüntüler Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesindeki Hezhou şehrinden. Bir kreş öğretmeni öğrenciyi, uyumayı reddettiği için bir battaniye altında zorla uyutmaya çalışıyor. Öğretmen 5 yaşındaki çocuğu nerdeyse boğarak öldürecek şekilde suratını battaniyeyle örtüyor baskı yapıyor.

Bir başka öğrenci de olup bitenleri korku dolu gözlerler izliyor. Olay 5 yaşındaki öğrencinin kabus görmesine neden olan travmatik deneyimini ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Alenin şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen okul yönetimi öğretmeni görevden uzaklaştırdı. Soruşturma açılan öğretmenin tutuklandığı bildirildi.