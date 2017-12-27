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Küba'da havai fişekler patladı ortalık savaş alanına döndü

İLGİNÇ HABERLER | 27.12.2017 09:54 | Son Güncelleme 6 saat önce

Küba'da yerel bir festival esnasında havai fişekler yanlışlıkla patladı. 6'sı çocuk 22 kişi yaralandı. Kaza, Küba'nın merkezi şehirlerinden Remedios'ta Parrandas Festivali kutlamaları esnasında meydana geldi.

Noel öncesi yaşanan bu olayda yaralananların tümünün Kübalı ve bazılarının durumunun ise ağır olduğu aktarıldı.Küba polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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patlama Küba havai fişek

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