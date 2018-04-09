Kucağındaki bebeği yere düşüren kadın bebeği nefessiz bıraktı

Çin'in Jiangxi eyaletinde bir kadın bir hastane yakınında yürüyüş yaparken aniden yere yığıldı. Altı aylık bebeğiyle yere yığılan anne, oğlunu yere düşürdü ve sonra da onun üstüne düştü. Herkes olayı anlamaya çalışırken annenin yardımına sokakta yürüyen kişiler koştu. Talihsiz kadının altında kalan bebek son anda kurtarıldı.
Kadın, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yolda bir anda bayıldığı için çocuğunu düşüdüğü anlaşılan kadın tedavi edildi. Yere düşen bebeğin ise yaralanmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. Olay anı ve yaşanan panik güvelik kamerasına yansıdı.
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