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Küçücük delikten geçebilen kedi

İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

Küçücük delikten geçebilen kedi.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü kedinin azmini gözler önüner serdi. Cam kapının altındaki dar boşlultan geçmeye çalışan kedi, azmi ile bunu başarıyor. İşte sosyal medyada yayılan o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
kedi delik

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