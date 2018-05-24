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Küçücük demir gülleyle koca kuleyi yıkan operatör!

İLGİNÇ HABERLER  | 24.05.2018 20:16 | Son Güncelleme

Küçücük demir gülleyle koca kuleyi yıkan operatör izleyenleri hayrete düşürdü.

Eski kulenin yıkımı için iş makinesine bağlanan demir gülle boyundan büyük bir iş çıkarıyor ve alkış alıyor. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
demir gülle operatör kule

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