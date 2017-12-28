Küçük çocuğa uçan tekme atan adam hayatının dayağını yedi!

6 yaşlarındaki çocuğu bilinmeyen bir sebeple kovalayan adam çocuğu bir süre kovaladıktan sonra tekme atıyor. Tekmenin şiddetiyle savrulan küçük çocuk yere düşerken, olayı gören çevredeki insanlar adamı linç ediyor.

Tayland'da bir güvenlik kamerasına yansıyan bu olay saniye saniye kaydedildi.