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Küçük çocuğa uçan tekme atan adam hayatının dayağını yedi!

İLGİNÇ HABERLER | 28.12.2017 09:42 | Son Güncelleme 6 saat önce

6 yaşlarındaki çocuğu bilinmeyen bir sebeple kovalayan adam çocuğu bir süre kovaladıktan sonra tekme atıyor. Tekmenin şiddetiyle savrulan küçük çocuk yere düşerken, olayı gören çevredeki insanlar adamı linç ediyor.

Tayland'da bir güvenlik kamerasına yansıyan bu olay saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk dayak TAYLAND tekme

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
aferinnnn
içimin yağları eridi be
ellerine sağlık
Puhaha çocuğa tekme atması kolay sıkıyorsa o adamlara da atsaydın ya :) İyi koymuşlar.
en güzel çeza anında verilen ceza bence az bile olmuş söyle bir yarım saat daha sağlam dayağı hakettim aslında.
iyi tepelemişler ama keşke çocuk tekmeyi yemeden ortaya çıkıp engelleselerdi bu durumda hiçbirşey olmazdı
Burası adana mı tayland mi
İŞTE BUNA KISASA KISAS DERLER YANİ DİNİMİZİN EMRİDİR BU
izlerken birtanede brnim için vurun dedim.
HAK KULUINDAN İNTİKAMIN YİNE KUL İLE ALIR. BİLMEYEN İLMİ LEDÜNNİ ONU KUL ETTİ SANIR
DAYAK ÖYLE OLMAZ , BÖYLE OLUR DEMİŞLER
Tırrrreeek adamı böyle haşat ederler :))))
iki daha vursaymışlar iyiymiş,ayaklarına ayaklarına
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