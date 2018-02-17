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Küçük çocuğu böyle kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.02.2018 13:13 | Son Güncelleme

Küçük çocuğu böyle kurtardı

Küçük çocuk yürüyen merdivenin korkuluğuna tutunca bir anda yukarıya doğru çıkmaya başladı, metrelerce yüksekten düşeceği sırada diğer yönden yukarıya doğru çıkan adam, küçük çocuğu havada yakalıyor ve hayatını kurtarıyor. O anlar güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
çin Çocuk Yürüyen Merdiven

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