Küçük çocuğu böyle kurtardı

Küçük çocuk yürüyen merdivenin korkuluğuna tutunca bir anda yukarıya doğru çıkmaya başladı, metrelerce yüksekten düşeceği sırada diğer yönden yukarıya doğru çıkan adam, küçük çocuğu havada yakalıyor ve hayatını kurtarıyor. O anlar güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.