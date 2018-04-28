HABER

Küçük çocuğu otobüste böyle dövdü

İLGİNÇ HABERLER  | 28.04.2018 15:29 | Son Güncelleme

Çin'de bir otobüste kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

Çin'de yaşanan bu olayda, otobüste yolculuk yapan kadının çocuğu, tanımadığı bir adama tekme atmaktadır. Çocuğun annesi bu olaya duyarsız kalınca, çocuğun tekme attığı adam hiç beklenmedik bir harekette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözler
Seçim günü uygulanacak yasaklar nelerdir? İşte 24 Haziran erken seçimleriyle ilgili tüm detaylarSeçim günü uygulanacak yasaklar nelerdir? İşte 24 Haziran erken seçimleriyle ilgili tüm detaylar
'CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de vardı''CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de vardı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin OTOBÜS Çocuk dayak

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim metrosunda dans eden adam sosyal medyayı salladı

Taksim metrosunda dans eden adam sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Yere düşen cüzdanı sahibine vermek yerine böyle çaldılar

Yere düşen cüzdanı sahibine vermek yerine böyle çaldılar

İstanbul'da akılalmaz görüntü! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul'da akılalmaz görüntü! Görenler gözlerine inanamadı

Keçi, 5000 Volt'a temas edince neye uğradığını şaşırdı

Keçi, 5000 Volt'a temas edince neye uğradığını şaşırdı

Mantı krizine giren bebek

Mantı krizine giren bebek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.